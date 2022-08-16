玩樂高完成精了！有男子在臉書分享自己買了一組「蘭花盆栽」的樂高，但他卻沒見到盒內有附說明書，便憑著自己組裝鋼彈的經驗，竟然將這組樂高積木組成一隻活靈活現的「蘭花魔神」；網友看到照片也驚呆「出盒組我絕對買」、「叫你模仿沒叫你超越」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，他表示日前買了一組「蘭花盆栽」的樂高積木，但是，盒內沒有附上說明書，便只好拿拼鋼彈的經驗，將這組樂高積木硬組起來。

從原PO照片可見，第1張照片是盒裝的樂高積木，外盒是此積木完成的「蘭花盆栽」模樣，但是，第2張圖卻變成了一隻「蘭花魔神」，非常吸睛。

蘭花盆栽樂高瞬間變成電影《怪奇物語》魔神，網全跪了。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「出盒組我絕對買」、「這應該是生化戰士」、「怪奇物語？」、「直接變狂派金剛」、「好帥」、「想要教學哦」、「好猛」、「有考慮出說明書嗎？」、「成精了啦」、「叫你模仿沒叫你超越」、「太優秀」、「這是寄生獸吧」、「請收下我的膝蓋」、「這才是樂高精神」。

不過也有網友在留言處寫下，表示第2張圖是有位叫做「Jayfa」的樂高玩家的作品，並且也在臉書放上自己不少參加比賽的作品，其中1則貼文就是介紹「蘭花魔神」，也表示自己就是要組Demogorgon，而多數零件是來自自己的來花盆栽積木。