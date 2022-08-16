在美國空軍個人電腦太過破爛、甚至被稱為來自「石器時代」的狀況廣為人知後，該軍種近期終於宣布，已開始花錢更新相關IT與網路基礎設備。不過專家指出，美國空軍不能僅從硬體下手，更應移除電腦上的各種多餘軟體，才能讓設備有效運作。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）近期於一份備忘錄中表示，在IT與網路基礎設備更新問題上，該軍種成功踏出重要的一步，已開始向相關廠商支付款項，準備「修好我們的電腦」。

不過曾於美國空軍任職7年、目前為後備役身分並在亞馬遜網路服務（AWS）擔任技術產品經理的史東（Barron Stone）指出，更新硬體設備雖然能解決一部份的問題，但該軍種也應移除電腦中的多餘軟體，才能讓設備有效運作。

史東表示，他自己的個人電腦開機5分鐘內便能順暢運作，但空軍電腦經過同樣的時間後，卻仍在和防毒等一大堆開機後自動啟動的軟體奮戰；強調若想真正解決問題，也須讓電腦別再遭到軟體「拖累」。

美國空軍人工智慧加速器（AI Accelerator）計畫於麻省理工學院（MIT）的營運總監卡納安（Michael Kanaan）先前在公開信中表示，放在他桌上的美國空軍電腦，是售價僅108美元（約新台幣3240元）的超級便宜貨，光是要登入Outlook收電子郵件就花了1小時20分鐘、電腦剛開機CPU使用率就跳到100%、打開Excel檔案就當機、每天要重新開機10次等。

卡納安當時呼籲美軍在購買高價的先進戰機、戰車或軍艦之前，先解決基層存在已久的基礎電腦設備問題。「任務與目的」表示，美國空軍許多電腦根本是來自「石器時代」，與該軍種的高科技形象天差地遠，讓此事獲得大量退役或現役美軍的共鳴。