南韓「性感小野馬」泫雅離開女團Wonder Girls和4Minute後，以個人歌手身分相當放飛自我，除了在造型方面更加性感，今年更和師弟Dawn（金曉鐘）愛情長跑修成正果，點頭答應求婚升格準人妻；最近泫雅曬和未婚夫穿情侶裝合照放閃，下身沒穿褲把腿放Dawn身上，畫面看了臉紅噴鼻血。

泫雅和未婚夫Dawn宣布求婚成功好消息後，兩人尚未決定舉辦婚禮，反倒是更認真在演藝工作上，經常飛海外出席各大時尚活動，還因為這樣讓粉絲擔心他們感情狀態；不過，泫雅直接曬出黏踢踢的合照，兩人感情有無問題一看便知。

泫雅合體未婚夫Dawn放閃。(圖/ 摘自泫雅IG)

日前泫雅在IG上傳多張和未婚夫Dawn穿著情侶裝的合照，她身上是白T亮粉色字樣，Dawn則是白T黑色字樣，綁著兩顆超高丸子頭的泫雅，不時擺出無辜呆萌的表情，而Dawn只是眼神迷矇看著鏡頭；泫雅表情不像是18歲，肢體動作卻很18禁，「下身失蹤」的風格大露纖細白皙美腿，她還將腿跨到Dawn身上，兩人親密互動讓粉絲看了臉紅心跳超害羞。

30歲的泫雅個性和身材一樣火辣，直來直往的她和男友Dawn爆出戀情時，被經紀公司Cube否認，但兩人直接認愛，還共進退解約，再一起跳槽到江南大叔PSY的公司P NATION，陸續都有推出新作品，粉絲也相當支持兩人的戀情，他們宣布修成正果後更獲得滿滿祝福。