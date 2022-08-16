柬埔寨詐騙事件越演越烈，社群行銷講師權自強為此認為柬埔寨當地雖有些混亂、官員貪腐現象，但大部分居民都是善良的，並指出當地真正有問題的佔極少數，甚至可能是台灣人，他分享自己多年前遭1名在台灣的理事長邀約至杭州演講，沒想到下機後才發現全是騙局，他當時直接逃出旅館，回台報警，逃亡過程曝光。

權自強臉書發文說幾年前他是名小有名氣的行銷講師，當時被1名認識的民宿協會理事長邀約到大陸演講上課，地點在杭州，機票、食宿全包，講師費是大陸行情，對方相當熱情地從台胞證、劃位拿票都幫他辦妥，等到他拿到登記證時，發現目的寫「南寧」，他因為不清楚地理位置，就沒有多想地搭機前往。

該名理事長當時也在機上，坐在權自強旁邊，不斷說賺了多少錢，機上很多人都是跟他一起去的，權下機在南寧機場後，好奇偷偷用手機查詢，才發現南寧位在廣西，跟本和杭州天差地遠，該理事長則胡謅理由，要權相信他、跟他走，權因為人生地不熟，又是深夜時分，只好遭半強迫地坐上巴士前往住宿地。

社群行銷講師權自強分享自己多年前遭1名在台灣的理事長邀約至杭州演講，沒想到下機後才發現全是騙局，他當時直接逃出旅館，回台報警，逃亡過程曝光。（翻攝自權自強臉書）

權自強在巴士上偷偷用手機搜尋「南寧詐騙」，果然查出不少慘痛案例，都是來自各地的人以各種名目被騙來後，就被強迫加入某直銷體系，「沒有消費個幾十萬元是不會放我們回去的，沒錢就刷卡，否則就想辦法籌到錢才能走」，之後就自動變成集團一員，到處帶更多人來消費。

權自強當時嚇壞但不敢報警，也礙於面子不敢告知家人，最後他決定找時機拿行李，二話不說就衝出旅店，後來他深夜獨自在無人大街上走著，所幸遇到計程車才換間旅店休息，他決定既然已到當地，就當作旅遊，5天後回台灣才報警，並傳訊息要求該理事長將旅程所有花費賠給他，否則就報警，對方也真的賠了。

社群行銷講師權自強分享自己多年前遭1名在台灣的理事長邀約至杭州演講，沒想到下機後才發現全是騙局，他當時直接逃出旅館，回台報警，逃亡過程曝光。（翻攝自權自強臉書）

權自強最後發文強調，很多騙人的都是自己身邊的親友，對方可能還很有名望，也不一定是柬埔寨人或外國人，「大家不要再責怪那些被騙的人笨或警覺心不夠，最可惡的其實是那些幫忙一起誘騙的台灣人啊」。