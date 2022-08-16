環球金融雜誌（Global Finance）公布2022年全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍這次拿到A，為第三個A，對此，他還是不居功地一貫回應，「近年我國經濟成長表現不錯，物價相對其他國家穩定，這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

楊金龍從2018年2月26日接任央行總裁，因第一年未歷經完整的一年，當年暫無評比，2019年第一次評比即拿下A級總裁榮耀，2020年連續拿下第二個A，2021年降了一級至A-，未能三連莊A級，今年再獲第三個A。

環球金融雜誌從1994年以來，每年發布主要央行總裁評比報告，2022年針對96個主要國家、地區和地區的央行總裁進行評比，以通膨控制、經濟增長目標、貨幣穩定和利率管理等做為主要評比標準，評分標準採類似美國學校的學生評分制度，共A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。

今年比較特別的是罕見「A+」級的央行總裁，即冰島的Asgeir Jonsson獲得，至於A級總裁除楊金龍外，人行行長易綱也拿A，其他也是A級的還有巴西、印度、以色列、巴拉圭、 秘魯、南非、瑞典及越南的央行總裁。A-的有保加利亞、哥倫比亞、埃及、喬治亞、模里西斯、摩洛哥、紐西蘭、菲律賓、沙烏地阿拉伯、烏拉圭等央行總裁。

今年Fed主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德、日本央行總裁黑田東彥、英國央行總裁安德魯．貝利等四大央行總裁，全部跌出A及A-的榜外。另我出口主要競爭對手南韓的央行總裁李昌鏞，因為今年4月才上任，未滿一年暫無評比。