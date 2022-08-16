國民黨桃園市長參選人張善政晚間針對青年創業提出「5個友善」，包括設立桃青基金、優先採用青創商品、辦理青創博覽會等、設立青創線上專業論壇等，欲將桃園打造成青年創業友善城市。

張善政表示，近年疫情衝擊每個人的工作和生活，剛進入社會的年輕朋友，更是疫情下受影響最甚的一群，儘管面臨不確定性與挑戰，卻也是許多青年創新、創業，突破困境的新契機。桃園擁有絕佳的陸空交通樞紐地位，只要有對的政策創造好的創業環境，一定能吸引全國人才來桃園大展身手，因此提出「5個友善」，希望能幫助青年朋友順利創業、成長。

張善政說，第1個友善為設立「桃青基金」，這是直接投資而非只是補助，將結合企業、投資機構，引進創投作法幫助青創團隊，以走向世界打國際盃為目標，讓政府做你的合夥人，並增加青創貸款額度，鼓勵非本縣市青年創業團隊來桃園落地實際營運；第2個友善是「項目友善」，不只關心營利，更關注企業責任與在地連結，以青年關心的議題作為優先補助及育成項目，如科技、電競、設計、文創、永續發展等。

第3個友善為「資源友善」，將優先輔導採用青創產品及服務，為青創提供最後一哩路，藉此開創更多市政創新服務，提供科技、設計、品牌、商展、國際化的補強資源，依據各區特色與需求，增設青年創業加速器；第4個友善是「社群友善」，讓創意匯集推動台灣青創力走向世界，舉辦青創博覽會，邀請世界及台灣的優秀團隊來桃園，帶動會展產業、提供青創團隊交流機會，辦理世界學堂，尋找最優秀的青創團隊，走向國際，全額補助參訪Google、Apple等世界級企業。

第5個友善為「數位友善」，將設立青創線上專業論壇，讓老創幫青創，提供青創夥伴線上交流、交換專業資訊平台，讓有經驗的創業家、科技業主管直接告訴你創業撇步與過程輔導。張善政表示，青年創業大不易，我提出青年創業的「5個友善」，就是要用業界的經驗以及新的做法，增加青年創業的成功率、讓創業輔導的服務一條龍更完善，市府做後盾，我和你一起拚未來。