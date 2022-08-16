英國女星凱特貝琴薩（Kate Beckinsale）擁有英國和緬甸的混血臉孔、170公分的高挑身材，曾演出《珍珠港》、《決戰異世界》等並成為代表作。2016年結束和導演連恩懷斯曼的12年婚姻後，她陸續被傳出和相差20多歲的帥鮮肉約會，被封為「鮮肉收割機」，最近她在社群平台PO出一組泳裝照，完美曲線全都露。

凱特貝琴薩今（16日）在Instagram曬出火辣泳裝照，她隨意將頭髮綁成丸子頭，戴上方框太陽眼鏡，一套綠色的平口泳裝完美展現她的好身材，高衩泳褲讓美腿更顯修長，凱特貝琴薩將鏡頭拉近，拍攝脖子和手上的珠寶，意外放送深邃的事業線，雖然只露出一部份，卻足夠驚艷她身材保養得宜，美貌不減當年。

她在文中表示女孩最好的朋友是珠寶，好身材讓許多藍勾勾名人留言讚嘆：「看看這身材」、「妳看起來根本不像49歲」、「如果我在這個世界上只有一個願望，那就是把妳摟在懷裡。」、「最美的英國女人」、「超級完美」。

今年49歲的凱特，由於保養功力一流，完全看不出實際年紀，最近約會的對象都小她20多歲，卻不會顯老，她平常非常熱衷運動、清潔和防曬，並且會替肌膚抹上大量的美容油，肌膚一但不乾燥，自然能延緩變老速度。而凱特貝琴薩過去的情史男友麥特萊夫（Matt Rife）、傑克懷特豪爾（Jack Whitehall）、彼得戴維森（Pete Davidson）都沒超過30歲，其中她曾和搖滾歌手古迪格雷斯交往，兩人相差24歲，被外界戲稱為母子戀。