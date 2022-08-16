柬埔寨詐騙事件頻傳，彰化地檢署16日查獲不法集團，透過「臉書偏門工作社團」刊登不實訊息，利誘被害人上當，將其送往柬埔寨等國從事詐騙或不法工作，該集團從今年6月起，成功誘騙2名被害人出國，不過也因即時查獲，共有5名被害人因此未出境，算是幸運撿回一命。

彰化地檢署接獲通報後，隨即指派檢察官陳顗安指揮警政署刑事局偵查第六大隊、桃園市政府警察局刑警大隊、桃園市政府警察局桃園分局、臺中市政府警察局刑警大隊、臺中市政府警察局大雅分局、雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣警察局北港分局及內政部移民署彰化專勤隊等單位，成立專案小組擴大偵辦。

經跟監蒐證隨即鎖定不法集團成員，發現其利用臉書刊登不實資訊，再由集團成員接送被害人到某一旅館住宿，待相關護照、證件等出國資料備妥後，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，全程都由集團成員陪同監控。

15日將3名犯嫌拘提到案，經檢察官訊後，依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪嫌，將張姓及林姓犯嫌聲請羈押禁見獲准；陳姓犯嫌則諭知2萬元交保，並限制住居。

彰化地檢署表示，將會持續擴大追查其餘共犯，將不法集團份子繩之以法，也呼籲民眾切勿輕信高薪出國工作之不實訊息，應謹慎求證，以維護自身權益。