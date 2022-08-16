康舒（6282）第二季獲利以2.53億元、EPS以0.49元寫下2020年第三季以來新高後，康舒表示，受到通膨影響消費性電子需求、中國伺服器客戶訂單下滑與電錶標案空窗期影響，第三季營收與毛利率都會季減，不過營收可望年增，康舒也透露，車用電控產品預計在第四季出貨，將帶動第四季營收登上今年最高點，並讓下半年營收優於上半年。

康舒16日舉行法說會。第二季營收受惠於缺料緩解帶動出貨成長，不僅6月營收創下歷史新高，第二季營收也以65.22億元改寫單季歷史新高，由於第二季向客戶反應成本上升，加上第二季營收約有3％來自於高毛利的電錶標案，第二季毛利率躍升至17.15％，季增2.28個百分點、年增1.91個百分點，營益率3.9％則是創下2014年第三季以來新高，稅後獲利為2.53億元，季增141％、年增44％， EPS為0.49元，上半年稅後獲利為3.59億元，年增38.1％，EPS為0.7元。

雖然第二季營收與獲利亮眼，然而受終端消費市場衰退、中國伺服器品牌客戶訂單下滑影響，以及電錶標案進入交貨空窗期，康舒預估，第三季營收、毛利率都會比第二季下滑，不過第三季營收還是有機會比飽受缺料、營收不佳的去年同期，成長個位數百分比。

不過，康舒掛在嘴邊講了一年的車用電子產品，終於在今年底之前有機會成為營運成長動能。康舒表示，新客戶的訂單將在今年第四季開始出貨，將帶動第四季超越第二季、成為今年單季營收最高點，並且將全年上下半年營收比重，推升至45比55，全年營收則仍維持雙位數百分比成長的預估。

康舒近幾年積極發展汽車電子及綠色發電，而拉抬第四季營運的汽車電子，康舒以開發電控產品為主，如Inverter、車載充電器，並專注在多合一產品，目前客戶有美系及日系車廠，目標是明年車電產品佔比達5～10％。

至於在康舒淡水新廠方面，康舒預計8月底搬遷完成，新廠產能將比舊廠增加約5％，目前中國廠區（武漢廠及塘廈廠）貢獻康舒產能70％，在淡水新廠加入後，中國廠區產能佔比將降至65～70％。