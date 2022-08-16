瑞士奢侈品牌 Bally 繼新竹後插旗高雄，在高雄義享店中也推出搶先獨賣的商品，同時在開幕期間消費滿額還送品牌限量帆布包。獨賣商品方面包含B-Chain Echo 系列米黃色B-Chain尼龍肩背零錢包、Eoh 小型水桶包、Lift 系列黑色印花拼TSP運動鞋等，其中Mythos 包款系列，提供不同的存放空間功能、多種款式，運用TPU再生皮革耐用、防水又輕便，秋冬系列以午夜的星空藍為主色，綴有午夜藍/骨白條紋與B Monogram。Mythos 更附有外部三角環的貼心設計，可以輕鬆掛置鑰匙圈、掛飾甚至是AirPods保護殼。

高雄義享搶先獨賣，Mytho 系列深藍Monogram 斜紋TSP托特包，3萬3600元。（Bally 提供）

在店裝方面則以木質色調為主，透過燈光挾帶溫暖氛圍，呼應品牌精神，同時也與品牌秋冬系列回歸本質的理念不謀而合。在2022秋冬系列中，以「手心觸感」為理念整體注重觸感體驗，如 Arc 系列的 Ahres 單肩包選用柔軟均勻的 Bahrain Plus 小牛皮，完美詮釋了雕塑藝術常見的弧形線，也提供良好的手感;色彩方面則以砂土、松果、白雪、潮汐和午夜等中性色調為主，貫穿於服飾、手袋或鞋履之中。

高雄義享搶先獨賣，Outline 系列淺紫拼色牛皮運動鞋，2萬1200元。（Bally 提供）

高雄義享搶先獨賣，Outline 系列淺紫拼色針織運動鞋 ，2萬800元。（Bally 提供）

高雄義享搶先獨賣，B-Chain Echo 系列 米黃B-Chain尼龍肩背零錢包，1萬7200元。（Bally 提供）

高雄義享搶先獨賣，Lift 系列黑色印花拼TSP運動鞋，2萬1200元。（Bally 提供）