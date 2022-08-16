中共中央政治局委員、大陸國務院副總理胡春華16日在北京出席第3季「三農」重點工作視訊調度會時強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，抓緊抓實秋糧生產，毫不放鬆抓好生豬等「菜籃子」產品穩產保供，努力奪取全年糧食豐收。

胡春華指出，秋糧產量占大陸全年糧食總產量的3／4，是糧食生產的大頭。要抓好秋糧生產各項政策措施落實，加大化肥等農資保供力度，不誤農時、不失時機抓好田間管理，全力以赴抗災奪豐收，確保秋糧和大豆油料穩產增產，確保全年糧食產量保持在1.3兆斤以上。要切實穩定和保護生豬產能，穩定長效性支持政策，抓好非洲豬瘟等重大動物疫病防控，確保生豬等「菜籃子」產品量足價穩。

據中新網引述胡春華強調，要堅決守住不發生規模性返貧的底線，持續強化防止返貧動態監測幫扶，穩住脫貧人口務工增收的良好勢頭，組織開展防止返貧第二輪排查，切實把脫貧攻堅成果鞏固好。

胡春華指出，要確保農村社會穩定安寧，抓好農機、漁船、水利等農業安全生產工作，強化農產品品質安全監管，妥善化解農村各類矛盾糾紛，高效統籌農村疫情防控和農業生產。