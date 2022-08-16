26歲日本寫真女星天木純(天木じゅん)，擁有天使般的童顏與I罩杯身材，被網友封為「東洋波神」，又曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此她的人氣居高不下，也是不少人心目中的性感女神。近日她趴在床邊和室的櫃子邊，洩露出一大片的光滑肉色，胸前車頭燈美尻全是戰艦級，讓男網友眼睛移不開。

照片中，天木純一身的好風景，只用了幾條藍色布圍住，可見她留著一頭秀髮，張眼側趴在室內矮櫃上方，用手扶住櫃體的邊緣，以求撐住本身的重量，後方翹起的美尻真材實料，拍起照來很會抓角度，她也將腿縮在身體內側，另一隻腿伸長狂秀性感；而專心仔細一看，她的長輩更是直接立在櫃子上。

天木純148小隻馬身材全被看光。(圖/天木純 IG)

天木純靠在牆邊、沒注意到肩帶滑落。(圖/天木純 IG)

而她前4天PO出的照片，更是無敵犯規，畫面中，天木純身穿粉細肩帶裙裝，在窗邊曬太陽、頭則倚靠在牆邊，而她的肩帶竟直接滑落，露出大片光滑少女肌。沒了布料支撐後的車頭燈，鬆軟地垂晃在賞圖者眼前，至於她的表情很凝重哀切，彷彿像是發生了什麼悲劇般，卻更加惹人憐愛、想多看她幾眼。

天木純曾曬X光照，證明胸部是純天然。(圖/天木純 IG)

事實上，天木純的豐滿身材曾被質疑「加工」，讓她備受困擾，為此趁著健康檢查的機會，找醫院開立胸部的X光照，可見體內無任何填充物，用實際證據狠打臉酸民，此外她還特別標註自己的胸部，是天生遺傳自家人而來，讓網友們嗨翻，興奮直喊：「純天然的呀」、「真材實料啊！」