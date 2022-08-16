勞動部許銘春部長於15日出席在高雄舉辦的「111年勞工董事專業知能培訓活動」，與近百位全國勞工董事及其所屬工會理事長齊聚一堂，許部長除說明當前重要勞動政策，聆聽參與活動的工會代表建言外，並向全國工會理事長和勞工董事致上謝意，感謝其作為勞工最堅強的後盾，在不同場合為勞工發聲、爭取權益。

勞動部說明，勞工董事是我國勞工參與企業經營的重要機制，勞工董事身兼工會代表及董事會董事之雙重角色，和董事會其他董事有很大的不同，一方面在工會中需協調及凝聚工會共識，另一方面則必須反應工會意見，為基層勞工發聲，更需要藉由爭取其他董事支持，透過參與公司經營的方式，展現勞資「共同決定」的民主價值。

勞動部進一步說明，目前有38家公股事業單位設有勞工董事制度，透過工會推派的勞工董事有70位，為提升勞工董事參與公司治理相關知能，勞動部每年都會舉辦培訓活動，本次活動邀請勞工董事及工會理事長等重要幹部出席，研習內容除安排專家學者與會計師，針對勞動情勢與勞動法令概況、經濟產業策略分析、勞工董事責任與公司財務監督等面向進行課程研討外，並安排至台灣電力股份有限公司台南鹽田光電站進行動態參訪課程，藉由公司及工會的經驗分享，瞭解企業如何落實勞工權益保障、環境保護等社會責任，與會人員透過董事們彼此交流與相互學習，皆表達經由與會勞工董事經驗傳承，對於增進擔任勞工董事應有的職能，進而發揮公司治理的影響力有相當助益。

勞動部最後強調，勞工董事是勞工參與企業經營的重要管道，未來仍會持續透過勞動教育研習交流活動，強化勞工董事專業知能，提升其持續發揮為勞工發聲及公司治理的能力，創造勞資雙贏。