澎湃新聞報導，大陸高溫紅色預警16日連續發布第5天。據中國氣象局官網發布的今日高溫實況排行榜顯示，截至16日17時，西南重慶、貴州、四川三市省包攬縣市高溫榜前十名，最高溫度均已突破42.6℃，其中最高的重慶北碚達到44℃，重慶北碚、璧山、江津包攬了今日的高溫榜前三。前10名中，有6個來自重慶，1個來自貴州，3個來自四川。

中央氣象台於16日18時繼續發布高溫紅色預警：預計17日白天，陝西南部、安徽南部、湖北中南部、湖南、江西、浙江、上海西部、福建、四川中東部、重慶、貴州東部和北部、廣西中北部、廣東北部等地最高氣溫將有35～39℃，其中，四川東部、重慶中西部、湖南中部、江西中部、浙江西部等地的部分地區最高氣溫可達40℃以上。

當前，重慶持續高溫乾旱，部分地區出現供水保障困難，市水利局已於8月15日19時30分將水旱災害防禦升級為Ⅲ級應急回應。

據重慶市水利局消息稱，受持續高溫晴熱天氣影響，截至8月15日8時，重慶33個區縣部分地區土壤輕到重度缺水。其中，大足、榮昌、永川、合川、萬盛、南川、武隆、彭水、長壽等9個區縣部分地區土壤中度缺水，奉節、巫溪、巫山、城口、涪陵等5個區縣部分地區土壤重度缺水。

重慶全市51條河流斷流，24座水庫乾涸，2138眼機電井出水不足，水利工程蓄水量23.66億立方米，占應蓄水量的63.3％，26個區縣已低於70％，而奉節、開州、彭水、武隆、城口、巫山、巫溪7個區縣低於50％。

為應對此次旱情挑戰，提高水資源利用效率，8月16日，重慶市水利局向全市人民發出倡議，希望人人參與節約用水，共同抗旱保飲水。