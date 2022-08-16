自從美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，中共圍繞台灣海域展開實彈演習，看似台海緊張情勢不斷升高，有人討論美國和中國大陸是否會因此爆發核戰。前大使介文汲今(16日)在《頭條開講》節目中指出，中方擁有東風41、轟6、轟20、巨浪3等超高音速武力，美國無法攔截；且美國本就無意為了台灣冒險與中方開戰，最終只會支持台灣像烏克蘭般打代理人戰爭。

介文汲表示，「現在看起來，美俄發生核武(戰爭)的機會好像不大，因為它們最大的衝突點就是烏克蘭，現在烏克蘭已經爆開了嘛，但並沒有產生很大的連帶效應，本來以為爆開的話，美俄之間可能有這些核武衝突，現在看起來美國很節制，美國不加入嘛，美國就讓烏克蘭去打。現在看起來比較會打的就是大陸跟美國，會因為台灣的問題，台海會發生衝突；現在很多專家講，5年內會發生衝突，那這樣子會不會爆發核武(戰爭)？」

他指出，「我認為不會，因為美國從烏克蘭戰爭就證明了，它不會為海外其他不是它自己國家，冒戰爭的危險；而且兩岸一衝突，我認為美國就會像這次軍演一樣，它會立刻撤出，而且它會說它不加入，可是它會支持台灣，就完全烏克蘭的翻版，所以在可預見的未來，我不認為核武戰爭會爆發，尤其現在核子武器的能力，事實上是美國沒有辦法攔阻的，雖然斯德哥爾摩和平研究所評估中國大陸只有400顆核彈頭，但實際上不曉得多少。」

「核子戰爭就一個原則，就是『相互保證毀滅』。」介文汲表示，「中國大陸現在事實上，有這個能力，東風41的話，美國是沒有辦法攔截的。然後再加上超高音速的飛機，中國大陸轟6、轟20如果出來的話，那空中投射原子彈的能力更強。另外一個就是092戰略核潛艇，加上巨浪3(型潛射彈道飛彈)，第二擊的反擊能力也不斷在加強；巨浪3聽說一顆飛出來的話，它裡面有6顆彈頭，如果都是變軌的超高音速彈頭，基本上美國也沒辦法。」

介文汲指出，「沒有攔阻能力的話，這場戰爭美國不會輕易地(挑起)，而且只是為了台海的問題，美國不會冒著核子戰爭的危險，你說印度跟巴基斯坦、伊朗這些，那就不是大規模核武了，我想它們很快會被制止的；包括北韓，它這是一種威懾性的，並沒有針對強大毀滅效果的。」

「所以我認為核子戰爭是有可能，但是我覺得不是那麼容易。」介文汲說，「而且是不是只毀滅50億人？如果世界上的核子彈都拿出來打的話，我覺得不是死50億啊，我覺得這個地球就毀滅掉了。」