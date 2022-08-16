柬埔寨跨國詐騙案例越爆越多，已有受害者遭囚禁、性侵甚至強摘器官，引起社會高度關注。常對時事發表看法的謎片導演圤智雨，今（16日）就發文揭露女優孟若羽的片酬，直言：「當女優還比較好賺」、「比去柬埔寨安全多了，不用被割腎。」

圤智雨16日在臉書表示：「如果女生被騙去柬埔寨只爲十幾萬的收入的話，那不如當女優還比較好賺」，他進一步分析，外型若不錯的話，拍一部片就有十萬，工作時間包含妝髮、準備只要七小時內，一個月假設拍三部才上工三天，加上業配收入，要月入40萬非難事。

圤智雨還拿女優孟若羽舉例，「一個月接三、四部，大部份時間都出去玩，如果不愛玩的，不到一年就有頭期款買房了呀」，且女優的薪資都是現金支付，拍片時還可以找朋友陪同，最後他下總結：「安全，比去柬埔寨安全多了，不用被割腎。」此文一出，孟若羽點讚表示認同。

柬埔寨誘騙國人當「豬仔」的慘事頻傳，「國光女神」黃巧綸被爆料曾PO文徵人要到柬埔寨工作，還列出諸多相關條件，被質疑動機不單純；對此，曾簽下黃巧綸半年的圤智雨表示該女出身政治世家，結交的友人非富則貴，生活過得富裕是因爲懂得投胎，根本無須懷疑跟柬埔寨詐騙有關。