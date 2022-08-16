主計總處今（16）日指出，隨著全球需求放緩，7月以初級原料為主的CRB指數較上月（6月）下跌9.5％，包括原油、橡膠、小麥、棉花、玉米、鎳、銅、錫等原料皆比上月顯著下跌。

主計總處發布「國情統計通報」指出，從年增率來看，7月CRB指數仍在上漲，但從月增率來看已呈下跌，隨著美國升息、多國跟進緊縮貨幣，加上大陸疫情反覆，市場預期需求放緩，7月CRB指數較上月跌9.5％，西德州中級原油也跌11.5％。

在農業原料方面，主計總處指出，與上月相較多見回落，其中棉花因大陸消費需求放緩及美國經濟前景不明，跌24.8％最鉅。小麥則因俄烏簽署協議，重新開放黑海港口出口榖物，價格下跌20％，其餘如橡樛、玉米、黃豆跌幅也相當顯著。

至於工業原料方面，主計總處說，LME基本金屬及貴金屬受美元升值、大陸疫情反覆抑制需求影響，7月價格較上年同月多呈下跌，與上月比較也呈跌勢，錫、銅、鎳、鋅、銀皆比上月跌逾一成。