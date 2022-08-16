近來許多國人前往柬埔寨工作想要一圓高薪夢，卻落入犯罪集團陷阱，被害者遭囚禁凌虐、甚至被販賣他國的處境，也讓人觸目驚心。由於犯罪集團有轉移至其他東南亞國家的跡象，使得民眾對前往該地區航班產生汙名化的聯想。

據記者16日在桃園機場第一航廈出境大廳的觀察，飛往越南河內的越捷航空班機中，業者表示僅有不到1成的台灣旅客搭乘，其他都是準備返國的越籍旅客。

另1班飛往菲律賓馬尼拉的菲航班機中，80多名旅客中菲籍就佔了8成多，剩下的台籍旅客只有2名在菲工作，其他的都是轉機客。

國籍航空業者透露，由於政府推動新南向政策多年，已經有很多台商都到外地設廠創業，但是受疫情影響很多人已經多年不曾返台。指揮中心在今年6月放寬入境檢疫政策後，不少台商趁機回台探親。

總體而言，搭乘外籍航班前往東南亞的旅客以外籍返鄉客居多；而國籍航空東南亞航線的旅客當中，台籍與外籍旅客比例約為2比1，這些台籍旅客幾乎都是收假返回工作崗位的台商，因此並非所有飛往東南亞的都是「詐騙專機」。