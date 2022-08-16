上海文學館開工2024年建成：接續上海與文學的偉大傳統。圖為上海文學館效果圖。（澎湃新聞）

澎湃新聞16日報導，上海是20世紀中國文學重鎮、中國新文學發祥地、策源地、推動地和收穫地，現代文學史上幾乎所有重要作家，魯迅、巴金、茅盾、郁達夫、徐志摩、傅雷、柯靈、施蟄存等等，都和上海有關。上海文學館16日在虹口區武進路439號舉行開工活動，預計將於2024年建成，並對公眾開放。

報導稱，上海文學館最終選址虹口。上世紀二三十年代，魯迅、茅盾、郭沫若、巴金、丁玲、柔石、施蟄存等大批知名作家在虹口工作，魯迅的最後10年在此度過，茅盾的筆名在此誕生，中國現當代文學創作的熱潮在此掀起。

據悉，上海文學館將於2024年建成並對公眾開放，屆時它在主體建築外，還將集城市更新、歷史保護、商業復興於一體，延續城市風貌的邊界和街景，保留現存規畫，建成的上海文學館地上總建築面積約1.4萬平方米，由「扆虹園」等3幢優秀歷史保護建築及1幢新建建築組成。

其中三棟老建築屬於趙家花園（又名「扆虹園」），這裡是上世紀二三十年代滬上聞名的公共空間，孫中山曾三次到訪，而今已是第五批上海市優秀歷史保護建築。主體建築（新建築）的設計方案，根據所屬風貌保護街坊的特徵，更注重新、老建築之間的呼應和融合，並在外立面中注入紅色元素的表達，讓時空與時空交流和互動起來。虹口區高度重視文化建設，要求結合城市更新、空間重構，在城市建設中留存市民的鄉愁。

上海市作家協會黨組書記王偉表示，未來文學館不僅有良好的展陳、保存功能，還能在文學研究和普及教育、公共文化服務、文化旅遊等方面有凸出表現，讓上海文學館成為能夠代表國際文化大都市水準、吸引人們近悅遠來的文化空間。

「今天這個時刻，不僅在上海的文學歷史上會是極為重要的一頁，在中國的現當代文學史上也將是重要的一頁。」上海著名作家孫甘露說，這不僅因為上海這個中國現當代文學的重鎮將擁有一座承載、研究、講述自身文學歷史的博物館；更重要的是，百多年來，中國社會的巨變，人們閱讀寫作使用的語言由文言文向白話文的歷史性轉變，新文化運動推動著的傳統中國向新中國的轉變，以及描述、記載、形容這一系列轉變帶來的經驗、感受、思想和憧憬。「那些最重要的寫作，最重要的作品，那些最重要的內心活動和文學創造，很多就發生在我們今天所在的這個方圓幾公里的範圍之內。」