一名19歲小媽媽表示，她和男友16歲相戀、17歲懷孕，原本雙方家庭都要他們拿掉，但她和男友堅持生下無辜的小孩，於是步入家庭，男友也承諾不管多辛苦都會努力給他們一個家。沒想到近日男友卻外遇、還不給家用費，讓身為家庭主婦的她一度想把小孩送去孤兒院，文章曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她和男友都是單親家庭，雖然兩個家庭都不願再養一個孩子，但兩人還是堅持決定生下來，不管以後多辛苦都沒關係，「而且他也承諾我，不管他多辛苦，都不會苦到我跟baby，會努力養我們，給我們一個家」。之後他們搬出來一起同居，男友也實踐諾言賺錢養家，原PO則因為沒有保母、媽媽不想幫忙顧嬰，成為全職的家庭主婦。

原PO提到，最近男友常常藉口工作不回家、沒給家用，多問幾句就會開始摔家裡的東西，偷看手機才發現是在外面有了別的女生，「我不敢跟他攤牌，我怕他會就這樣拋下我跟baby」；剛好小孩感染流感，媽媽又不肯借錢幫忙，她也怕開口要錢被打，不知道如何是好只好上網求助，「我有想過把小孩送去孤兒院，但我真的不敢…請問還有沒有別的辦法？」

對此，許多網友紛紛回應「台中海線的檳榔攤，有些可以帶孩子上班，讓你邊賺錢邊帶孩子，老闆不會要求要穿很露，你經濟獨立了才有更多的未來選擇」、「先去公所申請急難救助，然後到市府社會局的兒少福利科諮詢妳現在的狀況能提供哪種方式的協助處理，有就業輔導跟安置專案，也可請社工轉介勵馨基金會或家扶基金會尋求協助，妳先試試」。

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