新華社報導，大陸水利部長江水利委員會16日發布調度令，調度三峽水庫於當日12時起，向長江中下游補水。初步測算，三峽水庫加大下泄，未來5天將為長江中下游補水約5億立方米。

長江委副總工程師陳桂亞說，調度令執行後，三峽水庫水位將從目前的約147.2米逐日均勻消落，8月21日按不低於146米控制。在三峽水庫向長江中下游補水期間，金沙江下游梯級水庫群也同期開展補水調度，可增加補水約3億立方米。

受持續高溫少雨天氣影響，長江流域一些省份近期出現不同程度的旱情。8月1日至15日，長江委統籌抗旱用水和高溫保供電需求，調度流域控制性水庫群有序向中下游地區補水約53億立方米，其中三峽水庫補水10.9億立方米，一定程度上緩解了長江中下游幹流水位偏低的情況。

另據水文氣象預測，未來一周，除長江上游西部、漢江有局地小雨或中雨外，長江流域其餘地區無明顯降雨過程，預計四川、重慶、洞庭湖、鄱陽湖及長江中下游地區旱情將持續發展，長江流域乾旱防禦形勢嚴峻。