長江摩崖造像露出江面

大陸各地持續的高溫天氣讓山城重慶近期陷入了「炙烤」模式，在大陸高溫前10名排行榜中有6地屬於重慶市管轄，不愧其「火爐」盛名。由於連續多日高溫達43℃，重慶著名嘉陵江已乾涸見底，長江重慶巴南段水位亦大幅下降。而位於長江巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現3龕摩崖造像，引來許多好奇民眾圍觀。

據《財聯社》報導，8月16日大陸各地仍持續高溫，高溫前10名仍被四川與渝佔據，其中知名的火爐重慶更佔據6席。當天重慶有多個地區氣溫達到42℃以上，其中重慶的北碚、璧山、江津、潼南等地氣溫更超過了43℃。

報導說，今天是重慶連續9天氣溫超40℃，繼續刷新了重慶創下極端酷熱天數新紀錄。展望未來一周，這個紀錄還將繼續刷新。據大陸中央氣象台指出，預計17日白天，四川東部、重慶中西部地區最高氣溫仍將高達40℃以上。

重慶多日高溫達40℃以上，知名的嘉陵江已見底。（圖／財聯社）

而受高溫天氣的影響，重慶的江河水位明顯下降，甚至有網友曝出了重慶嘉陵江被曬乾見底的照片。有重慶網友在微博上爆料稱，嘉陵江的江水都被曬乾了，還有網友曬出了嘉陵江曬乾前的畫面進行對比。

另外，連日來受持續高溫影響，長江重慶巴南段水位下降明顯。在巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面，島礁礁石最高處發現3龕摩崖造像。經專家初步確定，該摩崖造像為明清時期建造，距今已有近600年歷史。

在重慶巴南區雙河口鎮五台村附近，常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面，島礁礁石最高處出現3龕摩崖造像。（圖／央廣網）

《人民網》指出，3龕造像中，中央一龕特別突出，形制最大，其石面也是最好的位置，該龕為圓拱形龕，高1.4米、寬1.05米、進深0.4米；龕內造一僧像結跏趺坐於仰蓮座上，像高0.95、座高0.15米，光頭、彎眉，細目微睜，抿嘴，大耳，著雙領下垂式袈裟，雙肩搭覆雲肩，下著裙，裙腰繫於腹上部，雙手結禪定印置於腿上。另有兩個圓拱形小龕分居左右兩側，龕內均內造一像端坐於臺座上。其中，左側龕內像高0.6米，座高0.25米，頭戴梁冠，大耳，面部殘損不清，身著寬袖長袍，雙手相交於胸前，手上覆巾，雙腿自然下垂;右側龕內像高0.58米，座高0.2米，頭戴烏紗帽，帽兩側有橢圓形的帽翅，身著長袍，大肚，腰繫帶，雙手相交置於腿上，雙腿自然下垂。

3龕造像中，中央一龕特別突出，形制最大，其石面也是最好的位置，該龕為圓拱形龕，高1.4米、寬1.05米、進深0.4米。（圖／網易）

另據《中新網》報導，河流斷流也造成一些災情，重慶51條河流斷流，24座水庫乾涸，2138眼機電井出水不足。重慶市應急管理局稱，該市已有31個區縣遭受乾旱災害，累計受災人口超60萬人，農作物受災面積達3.67萬公頃。當地正全力以赴抗擊旱情。