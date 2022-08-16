造型特殊的汽車對男生會有股莫名吸引力！有男子便在地下室停車場拍到1輛造型特殊的墨綠色敞篷車，由於該輛車擁有著像是螃蟹圓滾滾眼睛的車頭燈，還有著像是露出牙齒微笑般的進氣壩；瞬間吸引網友回應表示「他好像很開心」、「笑得讓你發寒的車」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，並上傳1張照片，他表示在地下室停車場拍到1輛墨綠色敞篷車，由於從沒見過，便上網求問網友「這是什麼車？」；從原PO的照片可見，該輛敞篷車擁有2顆像是眼睛的可愛頭燈，還有著像是嘴巴露出牙齒微笑般的進氣壩，車身短小可愛，只有兩人座位。

男子在地下停車場拍下1輛外型特殊小敞篷車，正面看過去像是張大眼睛對著你笑，也讓網友開玩笑表示「它笑的你發寒」。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友見照片紛紛留言表示，「他好像很開心」、「布布恰恰」、「微笑薯餅」、「可愛的車」、「嬉皮笑臉」、「這車牙齒好白」、「笑得讓你發寒的車」、「買不起的車？」、「有夠像Tayo會出現的小車車」、「被雷劈到的麥坤」、「天竺鼠車車」、「閃電麥坤」。

不過也有網友表示這輛車是「AUSTIN HEALEY SPRITE」，外表很可愛；據了解，Austin-Healey Sprite，深受日本車迷喜愛，擁有造型獨特的車頭燈，像是螃蟹的眼睛，日本車迷暱稱為「蟹眼」，在英國與美國分別稱為「青蛙眼」與「蟲眼」。

該輛車是BMC旗下品牌，專門製作雙門敞篷小跑車，產品週期從1985至1971，全球僅出產約13萬輛便停產，其搭載1.0L四缸引擎，排氣量只有948cc，馬力43匹，極速只有130km/h，是輛相當迷你小敞篷車。