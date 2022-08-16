宜蘭縣政府今舉辦啟動「學習型城市計畫」發表會。（吳佩蓉攝）

教育部為推動全民終身學習，建構「學習型城市計畫」，今年由5縣市獲得該計畫補助，宜蘭縣為其一；為提升宜蘭縣的智慧樂活與終身學習，縣府攜手與佛光大學合作執行，今（16日）於縣府多媒體簡報室舉辦啟動發表會，縣長林姿妙期盼，將宜蘭打造為智慧科技文創觀光城市，一同拚出宜蘭好生活。

該計畫總主持人暨南大學教授吳明烈透過視訊表示，評選過程中，宜蘭縣脫穎而出，展現未來良好潛力，推動「宜蘭創新科技與智慧樂活之元宇宙概念學習型城市建構」，盼透過此推動充分發揮4樂（樂活、樂學、樂業、樂居）、5共（共享、共學、共好、共樂、共憶）的精神，讓宜蘭縣成為現代化學習型城市、持續發光發熱。

佛光大學副校長傅昭銘說明，該計畫為3年期，為達終身學習願景，共擬4個子計畫，有文化創意學旅、提供智慧學習平台、城市品牌行銷、溫泉養生樂活產業推廣；不僅與礁溪鄉多家企業簽訂產業聯盟，還利用時下超夯AR、VR技術，建立虛實整合旅遊加值學習平台，讓大家無形中不斷自我學習成長。

縣府教育處表示，教育部每年補助100萬元經費、縣府補助20萬元，該計畫依各鄉鎮不同特色去做課程規畫及產業合作，推廣溫泉為此次內容之一，藉以更深入了解溫泉、在地人文知識；屆時年底的績效評鑑，教育處將會向中央繼續爭取更多經費挹注，打造隨處可學習的學習型城市。

林姿妙說，文化、藝術、科技、產業及觀光齊頭並進，士農工商的發展，從學習中求進步，對於時代的進步、生活品質的提升、科技的發展，將3C、5G、AI人工智慧帶入我們生活；對於過去現在未來都規劃好，提升老中青的知識素質、奠定年輕人良好的基礎，讓宜蘭縣蓬勃發展，拚出宜蘭好教育。