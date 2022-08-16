柬埔寨詐騙事件頻傳，彰化地檢署指揮刑事局中部犯罪打擊中心等單位，15日分別搜索台北、台中及高雄等人蛇集團據點，查獲張姓女子等4名成員，他們透過臉書「偏門工作」刊登不實訊息，利誘被害人上當，將其送往柬埔寨等國，6月至今已有2人受害，所幸檢警及時出手，首度成功攔截準備出境的5人。

刑事警察局中部打擊犯罪中心與國際科等單位聯手，過濾、比對被詐騙赴柬埔寨、泰國遭拘禁的被害人資料，發現這些人都是遭人蛇集團誘騙出國且行動受控制，其中有部分人因身體不適才能返台，檢警接著追查另名仍在柬埔寨、行動被控制的王姓女子，深入追查並蒐證。

彰化警方破獲人蛇集團，該集團誘騙台人到柬埔寨，事後要求家屬付贖金放人，5月至今已安排50名人出境，每招募1名國人至柬埔寨，成員可獲10萬報酬。（警方提供）

檢警指出，該集團分工專業，成員多是利用臉書或IG張貼訊息，以「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字誘騙想賺錢的年輕人，詐騙他們出境後，藉由販運人口的方式獲取暴利。

見時間成熟，警方15日出動近50名警力，搜索北、中、高等處，逮獲張姓女子等人蛇集團成員共4人，並查扣手機9支、被害人護照及證件、筆記本、住宿收據等證物，其中筆記本還記錄了數十名被害人的出境資料。值得一提的是，檢警在蒐證過程中，還成功攔阻了5名準備出境的被害人。

檢警調查，張姓女子就是該集團在台灣的負責人，她於今年5月初開始，陸續指揮旗下林姓、劉姓、陳姓成員接送被害人、代辦護照及訂購機票等作業，且每成功招募1人到柬埔寨，即可獲得10萬元報酬，成功到泰國則可獲1萬元至1萬6000元不等酬金，至今已有50多名台人經由他們安排出境。

4名集團成員經檢察官訊後，張姓、林姓嫌犯分別被依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪嫌裁定羈押禁見，陳姓嫌犯則諭知2萬元交保，並限制住居，另1人則列關係人。