專業特用化學材料通路商崇越電（3388）16日召開法說會，有別於以往樂觀的看法，崇越電董事長潘振成少見釋出保守預期，強調過去兩年因疫情導致供應鏈失序、重複下單情形頻仍，市場普遍存在庫存成本及數量偏高的情況，推估庫存調整期恐需花費一至二季，今年第三季已無旺季效應可言。

今年4、5月上海突然宣布進行封控，在客戶產線普遍停產或減產下，電子產業因而受傷慘重，就區域別言之，只有東南亞市場仍維持持續成長，潘振成表示，受到此影響，崇越電來自東南亞營收占比已由去年的6％成長至今年上半年的8％，預期下半年應該還會持續成長。

在東南亞市場力撐及其他產業客戶訂單挹注下，潘振成表示，崇越電第二季和上半年的獲利表現仍算略優於預期，相較於去年，仍呈正成長。

就產業別言之，以消費性產業衰退幅度最大，潘振成指出，下半年全球通貨膨脹與大幅升息，已影響消費力及排擠到非民生必需品的需求，其中尤以中低階消費性電子產品受影響最大。

此外，過去兩年COVID-19疫情導致供應鏈失序、重複下單、船期拉長所產生的隱憂也已浮現，潘振成表示，業界普遍存在庫存成本及數量偏高的情況，預估目前的庫存至少仍需一至二季才能去化，「感覺上第三季已無旺季效應」。

儘管消費性電子受重創，所幸自第三季起消費性電子產業中的國際高端品牌將陸續推出新產品，經查其在三、四個月前給的預估訂單均已順利出貨，據此，潘振成判斷高階手機、高階耳機、Mini LED等產業的訂單仍看好。此外，伺服器、資料中心、元宇宙等產業訂單也算相對穩健。