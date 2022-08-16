台大今晚舉行第二場校長候選人治校理念說明會，法律系特聘教授陳聰富提出「學費分級制」，不同家庭收入的學生，繳不同的學費。因為他認為，台大大部分學生來自中高收入家庭，像台北市大安區就很多學生讀台大，但許多來自鄉下的學生卻只能讀私立大學，這不公平。

陳聰富指出，低學雜費政策對窮人並不公平，尤其私校有比較多的弱勢學生，反而頂尖大學弱勢生比較少。國家稅收支撐教育補助，低學費政策反而讓經濟不需要補助的人獲得更多補助。

陳聰富認為，可依每個家庭的年收得來進行學費分級，家境好的學生就多繳一點，家境不好的就少繳，這樣家境不好的學生不會反對，家境好的學生則是積陰德做善事，他們也會願意。

陳聰富也指出，2020年台大的預算是197億元，而學生數比較少的北京清華學高達917億元，是台大的4.65倍。他一旦當上校長，將努力募款，尤其台大過去主要是對校友募款，未來應該也向非台大校友的企業家募款。一旦台大每年預算跟北京清大一樣多，「我堅信台大的表現會比北京清大好」。

對於林智堅論文事件，陳聰富表示，學術的目的是追求真理，因此學術倫理很重要，誠實的去做學術研究，才能達到真理的要求。關於學術倫理事件，台大已經有完整的機制，照這個機制來處理就可以。