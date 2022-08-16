當地時間早上6點，俄軍併吞的克里米亞（Crimea）境內又傳出爆炸聲，疑似一座變電所和彈藥庫起火燃燒，目擊者拍下建築物大量濃煙竄出，該區領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）僅說「有消息會再通知」。剛剛俄羅斯國防部證實沒有嚴重傷亡，已協助2,000人撤離，並稱這是一項「破壞行動」。

Massive amount of ammunition cooking off near Dzhankoi in northern occupied Crimea pic.twitter.com/37tE5mHr4k — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) August 16, 2022

⚡️Refat Chubarov, Crimean Tatar leader: “Explosions were heard at a Russian military base in Dzhankoi district in the northern Crimea”. Rail link between Crimea and Ukraine’s mainland has been reportedly damaged. Russians began evacuation in the area.



🎥 via Telegram pic.twitter.com/KGEjegwifI — The Ukrainian Week (@ukr_week_en) August 16, 2022

俄國官媒「俄新社」消息指出，克里米亞北部小鎮贊科伊（Dzhankoi）一座軍用彈藥庫發生火災，造成2人輕傷。此外，周圍鐵路也遭受彈殼波及，部分班次停駛和延誤，當局尚在全力搶修。領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）宣布該區進入「緊急狀態」，正在協助2,000多位居民撤離。

周圍鐵路也遭受彈殼波及，部分班次停駛和延誤，當局尚在全力搶修。 (圖/路透社)

The Dzhankoi military storage facility in Crimea, before and after.



There was ALOT of MLRS. pic.twitter.com/D8z5FF20mR — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 16, 2022

政治新聞網站「Politico」歐洲版報導，目前無法確定這場爆炸的真正原因，不過，上週薩基空軍基地(Saky airbase)發生連環爆，外界認為這是烏軍最大膽的攻擊行動之一。當時烏克蘭官員表示，「襲擊象徵著南邊軍隊反攻的開端」。

俄國國防部隨後發布聲明，稱今早彈藥庫和變電所引爆才會發生火災，火勢已成功控制住。

澤倫斯基顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）隨即在推特發文，「提醒一下，我們認知的克里米亞是關於黑海、群山、旅遊的，但俄軍佔領的它是關於爆炸、入侵等高風險行為。非軍事化行動正在進行…」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天(15)晚間發表談話，說道「基輔的策略是摧毀俄國彈藥庫。所有俄羅斯恐怖份子都知道，對我們來說，每一寸土地都是絕對危險。」