大陸藝人王鶴棣和女星虞書欣合作的電視劇《蒼蘭訣》近期熱播中，剛開播就獲得許多觀眾好評，兩人戲外的互動也受到關注，先前為了宣傳新戲兩人一起上節目，當時互動還很要好，不過近日再次合體直播宣傳，兩人因對角色理解有出入，在直播現場吵起來，虞書欣最後直接關掉直播，讓許多粉絲擔心他們兩人的情況。

男演員王鶴棣和女星虞書欣主演的電視劇《蒼蘭訣》於近日爆火，兩人在粉絲的要求下合體直播，不過直播到一半，虞書欣說：「東方青蒼就是愛發火的老公，小蘭花就是陪在旁邊勸架的老婆」，結果遭王鶴棣反駁：「沒有呀，妳也是經常一番又一番的，本來以為可以好好生活下去了，結果妳又來一個毛病，又來一個情緒，結果兩人又開始吵架」。

虞書欣聽到立刻走心回應：「那你的意思是我作（多事）？」嚇到王鶴棣急忙澄清：「我沒說，妳自己說的喔」，虞書欣解釋不作（多事）怎麼往下演，王鶴棣附和說是小蘭花的錯，又踩到虞書欣地雷，氣到直呼：「這就是男人視角和女人視角」，之後直播虞書欣都沒有主動說話，讓王鶴棣總算意識到自己惹到女方，主動哄人認錯，虞書欣這才稍微消氣，最後兩人互相和粉絲道別，不料虞書欣鏡頭很快就關閉，引起觀眾猜測是不是真的生氣了。

該劇製片人回應：「熟悉的人都知道他們經常拌嘴，會光速和好，不用擔心」，更透露兩人已經和好了，王鶴棣隔天發出cover虞書欣的單曲舞，虞書欣也在底下回應，似乎是已經和好如初，許多粉絲更發現王鶴棣在吵架過程中頻頻喝水，卻沒有喝進一口，應該是真的慌了，紛紛調侃：「這不完全大強和小蘭花吵架嗎」、「第一次看到直播直男哄萌妹」、「多鮮活可愛啊我喜歡死了，而且氛圍曖昧拉扯遊戲！嗑死我了！」、「王鶴棣那個內心慌的一批的表情真的笑死我了」、「無效喝水真的笑死我」。