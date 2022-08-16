民進黨新北市長參選人林佳龍持續要新北市長侯友宜承諾「做好做滿」，並自己簽下承諾書，他今天前往中和、永和為議員站台時再度開炮，表示國民黨主席朱立倫過去也為中途參選總統道歉，現在要提名侯競選連任，應該也要一併承諾侯會做好做滿，並要求侯「不要吃碗裡看碗外」。

林佳龍今晚受訪時表示，市長1任4年，應徵這個工作就要向市民老闆講清楚，如果被錄取會工作4年，不會中途落跑，但以前朱立倫、前高雄市長韓國瑜都是一當選市長就繼續選總統，導致朱立倫為此道歉，韓國瑜甚至被罷免。

林佳龍說，明天國民黨就要提名侯友宜競選連任，而黨主席就是朱立倫，那現在提名侯友宜競選連任，是不是也應該要承諾提名的侯友宜要做好做滿，不會中途落跑，應該要白紙黑字讓侯友宜承諾。

林佳龍指出，要侯承諾並不是在唱衰自己，所以他也簽了承諾書，如果他當選新北市長會做滿四年，「票投林佳龍，就會做好做滿，如果票投侯友宜，可能中途落跑」。

林佳龍認為，可能侯友宜心裡有鬼，不願意承諾，因此他要向選民說，應該票投給林佳龍，他不會落跑，這就是他跟侯的比較，希望這樣能讓選民有很清楚的選擇。

林佳龍批，侯友宜目前為止好像是被國民黨逼著參選，但侯應該勇於表達，爭取市民支持，不要吃碗裡看碗外、腳踏兩條船，「這個是四年的承諾，也是對民主和市民的承諾」。