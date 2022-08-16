柬埔寨詐騙事件越演越烈，傳出集團會鎖定台灣人魔術師，稱國外有高報酬表演機會以此誘騙；知名魔術師陳日昇說疫情前確實有很多國外邀約，若經驗不足的魔術師被灌一下迷湯，可能就會受騙，辨別詐騙方式不外乎對方是否為熟人介紹，有無簽定合約和演出價碼等，坦言對方利用表演者接案心態「太陰險」。

陳日昇在臉書發文，他在疫情前的確會收到各個國外表演邀約，酬勞不錯、機票住宿全包，還能趁空檔旅遊，對魔術師來說蠻容易會接下工作，直言「詐騙集團居然想利用這種表演者心態，把人騙過去…這招太陰險了」，他說判斷是否為詐騙的方式有幾種，像是經紀人是否熟人介紹？對方之前找過那些表演者之類的。

陳日昇說疫情前有很多國外邀約，若經驗不足的魔術師被灌迷湯，可能會受騙，辨別詐騙的方式不外乎對方是否為熟人介紹，有無簽定合約和演出費價碼等。（翻攝自陳日昇臉書）

陳日昇說也可以打探對方名聲，是否曾積欠款項等，有些會簽訂合約、預付訂金，另外演出費通常是1場1萬台幣，若對方開到1萬美金就得小心有詐，但陳日昇坦言這些內容詐騙集團都能偽造出來，建議還是接熟人案子就好，他說受騙者多半雖是出於貪念，但社會經驗不足、被灌迷湯、警戒心不夠也可能是原因之一。

陳日昇說他也曾被人說過魔術師也是騙人的職業，強調「這工作是讓人產生娛樂驚喜，不是詐騙集團，讓人產生損失」；其他網友紛紛留言「騙魔術師去手術器官真的很夭壽」、「真的很囂張，還有表演團隊也被鎖定想整團都騙去」、「可能要魔術師表演隔空掏心掏肺的魔術」。