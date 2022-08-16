柬埔寨打工詐騙案頻傳，民進黨新北市長參選人林佳龍今被新北市議會國民黨團痛批「毫無作為」，認為現在還是無任所大使的他應該要把工作做好，對此林佳龍反譏「民代們應該好好進修一下」，強調自己已經透過管道持續關心。

新北市議會國民黨團今舉行記者會指出，林佳龍至今仍是蔡英文總統任命的無任所大使，對打工詐騙案應該積極處理，實際上卻毫無作為，究竟是無任所大使，還是「無所謂大使」，籲林佳龍別只顧選舉，罔顧人命，要把現在的工作做好。

林佳龍今晚受訪時回應，無任所大使是總統透過外交部任命的無給職，那是發揮他長年在外交領域的能力，特別是數位新南向，讓台灣的產業能夠發展到全世界，特別是針對印太戰略下，台灣新南向的產業投資、交流與合作。

林佳龍表示，真的不知道國民黨議員為何如此大陣仗地開記者會要他負責，這些民代們應該好好進修一下。

林佳龍說，自己已經透過管道，持續關心任何國人在國外遭受人蛇集團威迫的事件，國家一定要全力營救，而且要透過外交管道，全力阻止未來再發生類似事情。