女星郭書瑤（瑤瑤）長相可愛又有E級棒好身材，初期以宅男女神的形象出道，後來轉戰戲劇圈獲得佳績，逐漸把衣服穿回來；不過最近天氣炎熱，郭書瑤穿上低胸小背心，發文時請好友茵聲幫想文案，竟被開玩笑，對此她還真的把梗拿來發文，引起熱議。

郭書瑤今（16日）晚間在社群平台上傳4張照片，其中有3張是她戴著卡其色棒球帽，脖子掛耳罩式耳機，身穿白色低胸小背心和淺藍牛仔褲，又瘦又有料的身材一覽無遺。

郭書瑤表示發文前要茵聲協助想耳機的文案，結果對方靈機一動，妙回：「你們有看到兩顆嗎？」讓她哭笑不得：「不要想歪～～」接著將這段有趣的互動寫進文案中，最後不忘標註茵聲：「感謝小仙女文案提供。」

女星張景嵐見狀，跟著歪樓：「老闆，是四顆」，郭書瑤邪惡笑回：「認真數起來可能不只哦！」愛雅（張艾亞）也誇讚：「真的有幽默」，郭書瑤回應：「什麼時候換妳啦～～」，其餘網友則紛紛留言：「茵聲根本文案鬼才」、「很美的兩顆」、「最近的幫忙想文案系列都好好笑」、「只有看到一條線（耳機中間那條線）」。

除了茵聲，郭書瑤2天前也請詹子晴（ㄚ頭）幫忙想文案，未料對方竟直接回：「請不要踐踏我」，讓郭書瑤傻眼地說：「好喔.....」，最後再重複一遍：「請不要踐踏我！謝謝。」