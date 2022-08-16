新竹棒球場的味全龍主場比賽因場地不佳而喊卡，原訂今起的新竹3連戰移到斗六棒球場，也讓雲林迎來暌違1年的中職一軍比賽，今天首戰吸引5156人入場，不過主隊味全龍以0比5不敵中信兄弟，龍隊選秀榜眼林凱威吞下中職首敗。

兄弟土投陳柏豪與味全洋投鋼龍今天上演投手戰，先發7局均力保不失，但8局上龍隊推出林凱威中繼，1出局後被岳東華、李聖裕、林書逸、陳文杰連續敲安，解決岳政華後再被周思齊擊出兩分打點安打。最終林凱威中繼0.2局被敲5安、失4分，吞下敗投，拿下生涯先發首勝的陳柏豪則榮膺單場MVP。

雲林縣長張麗善致贈味全龍林智勝（中）「雲饗豬」禮盒，祝福大師兄本季健康出賽達成生涯300轟里程碑。（味全龍提供）

中職重返斗六，雲林縣長張麗善卻因新冠確診無法到場，改由副縣長謝淑亞出席並且擔任開球貴賓，張麗善賽前仍與正在挑戰生涯300轟的「大師兄」林智勝視訊連線，除了祝福他保持健康在本季達成紀錄，同時也送上雲林肉品市場生產的「雲饗豬」禮盒及5000元提貨券。

林智勝則祝福張麗善早日康復，相約10月5日下一場斗六賽事再見，林智勝還承諾說：「縣長下次妳來開球，我幫妳蹲捕啊！」