正值共軍在台灣周邊海域演習之際，日本《共同社》報導，日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司考慮8月22日至24日訪問台灣，對此，外交部表示，歡迎日本各界組團來台訪問，至於相關行程等事宜，外交部正在安排中。

由於共軍為報復美國眾議院議長裴洛西日前訪台，本月初在台灣周邊海域舉行封鎖式軍演，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基14日率團快閃訪台，再度刺激對岸，共軍隨後也宣布再度軍演。《共同社》報導，值此台海緊張局勢升高之際，古屋訪台很可能刺激中國。

古屋圭司上次訪台是在2020年9月出席前總統李登輝的告別式，對於古屋圭司是否即將訪台，外交部發言人歐江安表示，台日雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，日本國會跨黨派友我團體「日華議員懇談會」在疫情前每年均定期組團訪台。

她說，在台日邊境管制逐漸放寬之際，雙方逐步恢復友好互訪都是正常現象。外交部歡迎日本各界組團來台訪問，持續深化雙邊在各領域的實質友好關係。至於訪團的成員、訪台旨趣與相關行程等事宜，外交部正在安排中，並會在適當時機對外說明。