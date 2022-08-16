許多人認為婆媳問題千古難解，碰到婆婆的質疑媳婦往往只能把苦往肚裡吞。日前一名女網友發文表示，用餐時體貼的老公特地為她剝好蝦子，不料卻讓婆婆看了不是滋味，直說：「怎沒先剝蝦給老公吃」，原PO則回應：「現在要我剝給他吃，也是演給妳看的」。貼文一出讓不少網友拍手叫好，認為要維持良好的婆媳關係，重點就是要「有話直說」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己和婆婆只有相差14歲，婆婆的個性豁達好相處，「唯獨就是很偏寵我老公這個大兒子」，好到連原PO都覺得「充滿粉紅泡泡」。

原PO回憶，某次全家一起去吃牛排，自助吧碰巧有蝦子，婆婆看到她在吃蝦便質疑，「怎沒先剝蝦給老公吃」，原PO毫不掩飾地說，「我老公自己會剝啊，現在要我剝給他吃，也是演給妳看的，回到家他還不是要剝給我吃」。

婆婆聽了相當無法接受，反問：「妳怎麼這樣？妳要照顧好妳老公啊！」原PO則說：「我老公要照顧好自己，才有能力照顧我，不然我嫁給她幹嘛」。雙方你一言我一語，婆婆甚至還提到自己的男友很大男人，根本不可能剝蝦給她吃，原PO則笑說：「自己的老公自己教啊！」就連一旁的老公也微笑表示認同。

貼文曝光後獲得許多網友的讚賞，紛紛留言，「應對得很棒」、「說得很好，是嫁先生又不是養兒子」、「向上管理做得好」、「超讚！婆媳關係就是這樣，很多事就是要直說」、「這對話才是正常的對話啊，只是變得很稀有」、「這個婆媳互動很可以，堪稱榜樣」。