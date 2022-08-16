國科會16日慶祝台灣科技新創基地（TTA）成立4周年，累計培育超過500家新創團隊，為台灣新創生態圈挹注國際創業資源與思維。應邀致詞的國發會主委龔明鑫表示，4年來國發會的天使基金投入30億元，形成投資總額超過90億元，投資超過200家新創團隊，國發會成為股東，讓新創發光發熱。

國科會指出，TTA成立至今，已經成功引進9家國內外頂尖投資型加速器，以及超過35位國際創業家投資人。同時，TTA已培育超過500家新創，產業領域涵蓋半導體、AI、生技醫療及大數據等。2021年底於台南沙崙成立TTA南部據點，打造南台灣國際級新創生態圈暨實證聚落，進一步推動產學研團隊發展。

國科會主委吳政忠表示，感謝國內外各界貴賓共同見證TTA重要里程碑，期許TTA能持續強化跨部會接棒，整合台灣的科技優勢與科研能量，吸引高階人才投入科研創業，提升台灣科技新創於國際的影響力。也期盼TTA持續深化與國際創新創業生態圈的連結，為台灣新創布局更多市場機會。

龔明鑫指出，為支持新創團隊，國發會提供資金協助，不僅台杉創投進駐TTA附近，國發會天使基金4年來也投入30億元，形成投資總額超過90億元，投資超過200家新創團隊，只要是進駐TTA的新創，國發會都有機會成為股東，讓大家發光發熱。

龔明鑫也表示，大家都在問，台灣是否有獨角獸，他認為已經有了，例如Gogoro在美國上市、91APP在台灣上櫃，市值都超過獨角獸水準，台灣匯聚許多人才，未來更能發光發熱。