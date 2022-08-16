日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑從原本令人稱羨的幸福夫妻，到爆出婚變消息後在2021年7月正式離婚，結束5年婚姻，球迷和粉絲都很訝異，福原愛因偷吃橫濱男在日本形象也重挫；近日福原愛在綜藝節目《有吉ゼミ》挑戰吃超辣塔可飯，吃到爆汗流淚，但觀眾反應很兩極。

福原愛離婚後隨即和橫濱男交往，但事業和經濟狀況卻不像愛情順利，據日媒報導指出她不僅變賣房子，創立不到一年的公司也收起來，和昔日人氣鼎盛時工作接不完的狀態差很大，且國民好感度也全沒了；15日NTV電視台的2小時特別節目《有吉ゼミ》，找來福原愛參加超夯的吃辣挑戰，播出後引起熱議。

在該集節目中，福原愛要挑戰一個人完食「辣火山塔可飯」，過去她曾在別的節目裡大嗑麻辣火鍋，還自豪很愛也很會吃辣；但福原愛吃到超辣的塔可飯，眼睛都亮了，像是被辣到直呼「我的精神不一樣了」、「比我參加奧運還緊張」，臉上都爆汗，還一度被辣哭，看似吃得很艱難，最後還是吃光了。

在節目播出後，有不少粉絲看到福原愛能在電視上就很開心，看著她被辣嗆到流淚的模樣還覺得很可愛；不過，仍有部分網友不接受福原愛，想到她之前搞婚外情的形象就很倒胃口，甚至氣得在推特留言「有她（福原愛）就轉台」。