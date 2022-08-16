「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經43歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。近日她發文直言「我覺得43歲這一年根本是斷崖式垮掉」。

KIMIKO今（16日）在Instagram發文：「很多人說35歲左右會明顯感覺到衰老的速度，老實說我覺得43歲這一年根本是斷崖式垮掉⋯」，她曬出過去拍攝的照片，微濕短髮加上魅惑表情非常撩人，好身材的她不吝嗇露出傲人上圍，一件深V黑絲Bra將她的雪乳包裹，身材依舊火辣度破表。

這篇貼文引來網友留言：「我覺得妳看起來還是很漂亮的。妳可能 43 歲，但妳像 23 歲一樣閃耀。因為妳是舞蹈女神」、「3字頭跟4字頭是兩個世界」、「還是很迷人」、「老了啦，勇敢的面對吧」、「40後明顯就是不年輕了」。

過去KIMIKO分享平常體重在58公斤左右，早上體重卻飆到60，讓她當下非常錯愕，嚇到叫了出來，連平常淡定的老公都被她的驚呼聲嚇到，老公淡定安慰她：「（多）2kg是胸部啦」。不過老公的反應逗樂了她，直呼：「一早求生慾就這麼強對嗎」，顯然對老公的安慰非常滿意，她也說自己視體重數字為浮雲，不太在意數字，更注重看起來的肌肉體態，不過老公的高情商還是讓她覺得很棒「只重視體態的女子聽了還是有點開心」。