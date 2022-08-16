美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發的台海危機餘波蕩漾，不到兩周時間，美國參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）再度率5人團於14日訪台，這也是今年第5個美國國會議員訪問團。結果15日，又有7批次解放軍軍機進入ADIZ，且「南、北都來」，我方戰機也進行多次廣播驅離。對此，前立委沈富雄今（16）日就表示，這些來台的美國議員，必須做到「簽下雙邊經貿條約」和「清晰對台戰略」，才能保護台灣。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，「中美世界兩個大國，為了台灣的問題，不斷演出跟小孩子一樣的把戲」，而裴洛西訪台的效果，被中國大陸塗抹掉一點點之後，這些新來訪台的國會議員，就是等於接力賽。沈富雄更接著說「那你來了，中國大陸難會不理嗎？一旦不理，以前的軍演就白費功夫了」，因此沈富雄坦言，中國大陸一定還會再演，「現在就在比誰的底氣比較長，誰要演比較久」。

沈富雄也強調，如果這些美國議員真的那麼愛台灣，就要做兩件事情，「第一件台灣最想要的，比如說雙邊經貿條約，單邊也沒關係，就是實質上對於台灣的經貿，有力的東西，實質上寫幾個條款；第二點，美國對華或是對台的戰略，要有清晰的聲明，才不會有烏克蘭悲劇的重演，努力讓戰略清晰，台灣才有得保」。