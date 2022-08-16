新台股走勢自今年2月底一路狂貶，俄烏戰爭導致升息、通膨，全球經濟與全融市場也陷入震盪，新台幣短期內看不到升值的樂觀條件；保經公會榮譽理事長朱水源從保險保障的角度提醒民眾，國際投資市場紊亂時期，家庭財務操作應「重防守、輕攻擊」，投資角度須從「價格投資」轉換到「價值投資」，將部分家庭財富穩妥鎖定，才能安心度過經濟亂流，辛苦打拼的財富才能安全傳承到下一代。

中高端財富人士對國際金融局勢相當靈敏；朱水源觀察，最近中高端財富資產族群反而抓住新台幣貶值機會，分批將手上的外幣商品換成新台幣，因擔憂未來金融投資標的價格劇烈變動，會進一步造成資產配置比例失衡，紛紛轉進繳費年期不長的保險商品來保全所握有的新台幣資產，甚至趁機完成部分的財富傳承規劃。

朱水源進一步說明，市場上不乏將財富鎖定、傳承給後代的保險商品，而中高資產族群除財富保全的需求外，更需要一個對應未來醫療發展的彈性保障解決方案。

他觀察最近熱銷的保險商品，發現有外商壽險「增利High利率變動型終身壽險」詢問度很高，除涵蓋利變型終身壽險的優點外，所搭配的「醫便利醫療照護」設計，讓保戶只要符合保單約定的條款，便可於入住醫院當日起算6個月內申請「醫便利醫療照護」免息保單借款，簡單的憑醫生證明即可，不受限是否符合保險契約內所約定的疾病項目。

朱水源分析，利變型保險商品的特色是商品本身含有預定利率與宣告利率，當宣告利率大於預定利率時，能加快保戶資產的累積速度，且宣告利率每月宣告一次，更能即時反應金融市場狀況。

另外，利變型保險商品的宣告利率下限規定不得為負值，因為有預定利率的最低保障，利變型商品在某種程度上都算是穩健保本的商品。