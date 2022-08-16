改名換姓方便詐騙！柬埔寨詐騙案件近期引起關注，有台人赴柬淪為人口販賣被害人，而在緬甸的「KK園區」手段更加殘暴，以活摘器官為人所知；其中有一位商人佘智江（又名佘倫凱），上周已在泰國曼谷遭警方拘留，被起底曾改名「唐倫凱」活躍於中國大陸及東南亞商界。

華人被誘騙到柬埔寨從事電信詐騙案例頻傳，不少人遭到性侵、當血奴、強逼詐騙、甚至盜賣器官等非人待遇；而緬甸苗瓦迪「KK園區」被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站，馬來西亞傳媒《中國報》引述消息人士指，在園區內有「已無利用價值」的受害者遭強摘器官，屍體拋入公海。據報導，「KK園區」物主之一的商人佘智江（She Zhijiang，又名佘倫凱），上周已在泰國曼谷遭警方拘留。

佘智江又名佘倫凱，1982年出生於湖南邵東，後移居廣西桂林，又下南洋闖蕩。佘智江是跨境網路賭博大亨，2012年就因涉及賭博等犯罪被中國大陸通緝，後來入籍柬埔寨，持柬埔寨護照。

根據《香港01》報導，他在展示正面形象、做合法生意時，多會使用「佘倫凱」這個名字；但在做一些灰色交易、涉及違法業務時，使用的就是「佘智江」。香港01經查證後發現，佘智江／佘倫凱改名「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），並以此姓名活躍於中國及東南亞商界。

「佘」（音舌）姓一般較為少見，歷史上有楊家將的「佘太君」，港星則有「佘詩曼」，犯嫌可能怕容易遭鎖定而改名換姓。