央行臉書16日發文向前行政院院長孫運璿致敬，感念其對台灣半導體產業的貢獻。（圖／摘自央行臉書）

美國總統拜登9日簽署「晶片與科學法案」，此外美國近期邀台、日、韓籌組「晶片四方聯盟」，顯見現今半導體的重要性。中央銀行今（16日）在臉書向已故前行政院院長孫運璿致敬，其促成工研院和新竹科學園區的成立，奠定台灣半導體產業的輝煌；央行還揭密，台灣半導體業的萌芽竟是源於1974年，一場在豆漿店的不起眼早餐會。

1974年2月7日早上，行政院秘書長費驊、經濟部長孫運璿、交通部長高玉樹、工業技術研究院院長王兆振、方賢齊局長、交通部電信研究所所長康寶煌與潘文淵先生等7人，於台北市南陽街40號小欣欣豆漿店的早餐會，達成開發積體電路技術的共識，為今日台灣半導體大業奠定基礎。

其中，時任美國無線電公司（RCA）普林斯頓實驗室總監的潘文淵，草擬發展積體電路計畫書，領導旅美專家組成的技術顧問委員會，參與遴選RCA作為技術轉移的合作夥伴，在積體電路發展歷程中功不可沒。

1974年9月，工研院增設電子工業研究發展中心，廣召年輕工程師派赴RCA接受技術移轉訓練，培育出台灣半導體業的精英人才，之後半導體產業亦順利跨入民營商用化的發展階段。

1980年代，工研院擬發展超大型積體電路計畫，台積電創辦人張忠謀在當時行政院院長孫運璿、行政院政務委員李國鼎與工研院董事長徐賢修等人的邀請下，於1985年回台，擔任工研院院長，之後於1987年創立台積電，首創專業晶圓代工模式。

台積電很快發展成為全球舉足輕重的晶圓代工廠，並大幅改變產業生態，逐步走向垂直分工模式。1990年代開始，台灣半導體產業鏈逐漸完備，在各領域的代表性公司，攜手締造出傲人的產值。

引領半導體產業發展的工研院，幕後重要推手就是時任經濟部長孫運璿。1973年，孫運璿推動將當時經濟部轄下的聯合工業研究所、聯合礦業研究所、金屬工業研究所合併成工研院；孫部長當時的決定，奠定嗣後台灣科技研發基礎，孫部長也有了「工研院之父」的頭銜。

孫運璿擔任部長與行政院院長近20年，任內歷經二次石油危機、中美斷交等事件挑戰，勇於任事、果斷因應，維持經濟穩定成長；更在擔任行政院院長任內期間，促成新竹科學園區的設立，吸引旅外科技人士回國創業，戮力推動國家建設，國民所得快速增加，另一方面，亦針對經濟發展帶來的城鄉差距與貧富不均，全面加強基層建設，提高農民所得，帶領台灣躋身已開發國家之列。

孫院長的清廉平實，更為人津津樂道。孫院長在任時就有三不：「不應酬，不題字，不剪綵」，他更謝絕部屬任何禮物，並將每月剩下的首長特支費留給部屬做獎金用。但也因為這樣，退休後連台北市一間5坪的好房子都買不起。據傳就連要帶夫人重遊法國尼斯，差點因提不出存款證明，而無法取得簽證。即便如此，孫院長仍相當滿足表示，上天已經對他太好了。

1984年，孫院長因突發腦溢血中風，辭去行政院院長一職，轉任總統府資政，即使身體狀況大不如前，但直到晚年仍堅守崗位，令人動容。前總統陳水扁曾在《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》乙書中表示，他在總統任內，續聘孫運璿先生為總統府資政，孫資政相當感念，只要身體許可，每次總統府月會，一定會坐著輪椅參加。

孫院長的前瞻視野與專業，對台灣經濟發展貢獻卓著，勇於任事、廉潔自持，堪稱後人典範。