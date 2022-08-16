柬埔寨詐騙狂燒，從去年底就開始不斷營救遭豬仔的「好棒Bump」，在過去一次杜拜救人行動中槓上外交部，控訴向駐杜拜辦事處尋求協助，卻遇到重重困難，拖延好幾天，外交部對此回應「勿以訛傳訛」，Bump晚間得知氣炸，大罵「認錯很難」，並表示未來不再救人，停更「詐騙解碼」系列影片。

外交部今晚(16日)發出新聞稿，再次強調「請勿以訛傳訛，誤導國人」，稱Bump影片內容並非事實，外交部全程追中案件進度，也與受害人密切聯繫，並在受害者補件後，即刻補發護照協助返台。

根據《ET新聞雲》報導，Bump得知外交部回應後，今晚在IG限時動態激動回應，他開炮外交部「說我誤導國人？是在指稱我說謊？要你們認錯很難？你們都不會有錯？沒有進步空間？還是人民不能監督政府？人民提出意見陳情就抹黑對方說謊？」

Bump強調，受害者的機票、發票、訂房資訊、對話紀錄他全都有保留，經得起考驗，可以找受害者出來開記者會為他作證，他也感嘆台灣有2000多萬人，他只有80多萬粉絲，外交部一篇新聞可以輕易毀掉他的一切與未來，實在受夠了，表示詐騙解碼的救援影片系列將永久停止更新。