林佳龍隨後在立委蘇巧慧、江永昌與行政院政務顧問張瑞山的陪同下，前往中和區中和市民活動中心為張維倩站台。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（16）晚至中、永和活動中心，參加議員參選人張維倩、許昭興舉辦的市政座談會，林佳龍母親也現身中和座談會力挺，兩場民眾皆坐滿會場，展現熱情。林佳龍也在致詞時拋出過去尚未接受徵召前就提出的「成家基金」政見，會發給戶口設在新北結婚的年輕人「一戶10萬元」。

林佳龍今晚先前往永和區永安市民活動中心，為許昭興站台，高喊「新北大翻新，永和一定興」。許昭興致詞時表示，永和老化程度高，除假牙補助外，公共托老中心需求也大，另外托嬰的名額也嚴重不足。

許昭興強調，永和地狹人稠，公寓屋齡又普遍是40至60年，期待都更盡速進行，讓長輩不用爬樓梯，目前永和公辦大陳都更案陸續進行中，希望分到的房可以多設日照或托嬰，賣房的收入也請提撥部分用在永和上。

林佳龍隨後在立委蘇巧慧、江永昌與行政院政務顧問張瑞山的陪同下，前往中和區中和市民活動中心為張維倩站台，現場湧入超過千人，隸屬於正國會的林秀惠也在初選後首度露面，展現派系團結氣勢，林秀惠表示自己在中和深耕多年，現在希望市民可以支持最專業的張維倩。

林佳龍母親也出席這場活動，林佳龍坦言，自己跑行程忙到沒有跟母親報告，因此對於她突然現身力挺，感到相當意外，並立刻上前給予擁抱。而林佳龍在這場座談會也當場簽下市長任期「做好做滿」的承諾書，強調自己若當選市長，絕對做滿4年，不會落跑。

張維倩致詞時說，自己任內逐步實現政見，不僅推動兒少法令修法，讓托嬰中心托幼更加完善，更為教保員爭取提升薪資，建設方面則打造光之公園及秀山公園等共融式遊戲場，爭取捷運中原站人行木棧道。另外交通方面則增設Youbike租借站、改善中山路人行步道工程以打通通勤廊道，希望任內努力可以為年底順利爭取連任。

林佳龍致詞時表示，蔡英文總統推出許多托幼、托老政策，而他擔任台中市長時皆率先提出，至於此次選戰主打的社宅議題，他2014年擔任台中市長後也開始規劃興建，讓青年有房住，未來他將會推動「成家基金」，讓戶口設在新北結婚的年輕人，一戶10萬元，讓他們「敢結婚、住得起」。

林佳龍也不忘重申，老人假牙補助已經在台中、高雄、桃園、台南等地實施，但只有新北市沒有，未來他當選新北市長後，一定會讓政府補助有需要的長輩做假牙，吃得健康、笑得漂亮。

針對北二高中和交流道的交通部分，林佳龍表示，自己擔任交通部長時，江永昌、蘇巧慧就非常關心，因為中和在國道三號中和交流道、南出北出的匝道有迫切需求，能避免往板橋64號道路的車流交織。

林佳龍說，自己已經透過公路總局了解，該提案相當可行，但現在的新北市府卻遲未提出可行性研究，他承諾上任後就會簽定可行性研究的公文，另外南勢角興南路二段261巷往西、東的隧道打通需要35億的預算，這部分的可行性研究也在他交通部長任內通過，從根本上來解決中和地區的塞車問題。

林佳龍強調，城市的進步是一場接力賽，當選後會讓新北市變成國際都市，跟國際對話，並引進產業帶來觀光，讓城市經濟的產值增加，社會福利也會增加。