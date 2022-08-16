據美國汽車協會（AAA）16日資料，全美普通無鉛汽油平均價格每加侖3.949美元，連續63天下跌，跟6月14日創5.02美元新高相較累跌21.3％。專家認為夏季出遊旺季結束後汽油價會繼續下跌，年底前可能再次看到2字頭。

美國各州汽油價差距極大。高物價的加州達5.355美元為各州之冠。最低是石油產區和煉油業重鎮德州的3.459美元。

目前28個州汽油均價在3.99美元或以下。全美約13萬間加油站裡，約三分之二的汽油售價不到4美元，約四分之一甚至低於3.5美元。

油價資訊服務商（OPIS）全球能源分析部主管克羅薩（Tom Kloza）說，學校開學和夏季出遊旺季結束後，汽油價可能進一步下跌。

他認為全美汽油零售價極可能在9月或10月間跌破3.53美元，回到俄烏戰爭2月底爆發前水準。至於批發汽油的11月和12月期貨價在15日表現，顯示交易商預期美國多個州的零售價在年底前會跌破3美元。

但他認為汽油價仍有意外上漲風險。因為大家不清楚俄羅斯總統普丁會有什麼不利能源供應的舉動，或颶風吹襲墨西哥灣區產油與煉油設施，都可能讓汽油價再大漲。

汽油價下跌主因是油價走跌拖累。紐約原油近月期貨價15日盤中最低每桶86.82美元創六個月新低，終場下跌近3％收89.41美元，16日盤中續跌0.6％報88.86美元，跟6月8日高點122.11美元相較累跌約27％。

外界擔心經濟衰退會衝擊石油和汽油需求令油價兩個月來走跌。紐約期油15日跌破90美元大關，部份原因是市場擔心中國經濟放緩會降低能源需求。

標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）全球石油供應分析部主管喬斯維克（Richard Joswick）指市場以此看空石油需求前景。