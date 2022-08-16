國人被拐賣到柬埔寨的人口販運案頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安今上午受訪痛批，表示台灣已有多達4000多人失蹤，不過此番言論遭民進黨痛批造謠，目前失聯人數僅近120例，民進黨北市議員參選人洪婉臻也在臉書痛罵，蔣萬安對自己團隊幹部的冷血言論視若無睹，甚至自己帶頭造謠，冷血看待對柬埔寨詐騙案受害者。

洪婉臻表示，蔣萬安身為台北市長參選人，竟然為了自身政治利益扭曲到這個地步，並表示近來柬埔寨詐騙案持續發酵，多名國內受害者也現身說法，甚至網路上也傳出了許多的不人道的影片，儘管影片內容真假不一，但可以知道的是，許多柬埔寨詐騙案的受害者現在正身處水深火熱，政府也正積極協助救援中。

洪婉臻補充，政府除了積極透過各管道協助救援外，也持續在國內宣導防詐意識，但蔣萬安團隊在此時此刻不僅不幫忙宣導，卻還冷血嘲諷受害者，洪表示，前陣子蔣萬安後援會長蔡正元說出「年輕人都會被民進黨騙了，被騙去柬埔寨不意外」的言論，到現在蔣萬安甚至編造柬埔寨詐騙案受害者的數字，就可以看得出來，蔣萬安對於人民處境如何根本毫不在乎。

洪婉臻痛批之前蔡正元冷血嘲諷受害者，而蔣萬安卻當做沒發生，不願管束自己團隊的言論，結果這次蔣萬安親自帶頭造謠，利用受害者來進行政治操作，不僅不配選市長，更愧為擔任民意代表，並呼籲蔣萬安道歉，不要再消費受害者。