「永遠的小倩」王祖賢雖然已息影多年，並移居加拿大溫哥華專心潛佛，不過只要她有新動態，總能引起網友高度關注，近日她參加法會的照片在網路瘋傳，55歲真實狀態也跟著曝光。

王祖賢近日到寺廟參加法會，只見她穿上僧服、把頭髮盤成丸子頭，雙手合十虔誠禮佛，即使打扮低調，仍氣質出眾，在人群中依舊搶眼，而脫下口罩的她，看起來脂粉未施，但皮膚白皙無瑕疵，雖然有些網友覺得她好像臉有點變樣、看起來僵硬，但大部分人仍認為她這樣已保養得很不錯了。

王祖賢參加法會被捕獲。(圖／取自微博)

王祖賢55歲仍保養得宜。(圖／取自王祖賢微博粉絲會)

「還是很漂亮哇，而且沒有化妝」、「好久沒看到不戴口罩的賢了」、「姐姐優雅老去」、「希望我賢永遠自在且快樂」、「這也真的太好看啦」。1984年出道的王祖賢，1987年以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，奠定她影壇女神地位，90年代初在香港影壇被列為「四大花旦」之一，因為亮眼外型和高挑身材，有「亞洲第一美腿」和「亞洲第一美女」稱號。

不過她2001年拍完電影《遊園驚夢》後，就宣佈退出影壇，現隱居於加拿大溫哥華，偶爾會透過社群更新近況，或被網友偶遇，生活過得清幽愜意。