台灣大大小小廟宇遍布各地，不少人平時都會燒香祈求平安，日前一對男女到廟裡參拜，被發現用「倒立香」方式插香，引起廟方人員關注，發文提醒其他宮廟要注意，也引起網友們討論「倒立香」的意義，原來是不敬的行為。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」分享監視器畫面，兩名香客日前到一間宮廟拜拜，卻用「倒立香」方式插香，特地發文提醒各友宮寺廟要多加留意，也引起網友好奇討論倒著插香的含意。

一對男女到宮廟拜拜「倒立香」，引起網友討論代表什麼含意。（圖／翻攝臉書爆料公社二社）

網友紛紛留言討論，不少人坦言看不懂，「有什麼用意嗎」、「這算是詛咒嗎」、「等專業的解釋」，也有人指出「倒插香是詛咒別人的意思」、「惡質的做法」、「黑白來，不尊敬神明」、「退人家的神，亂來」。

還有內行人解釋，「倒立香=詛咒、嗆聲的意思，對神明是非常不禮貌的行為，以我們常見的例子就是，你走在路上，有一個不認識你的人，看著你，然後詛咒你全家死光」，也強調此舉恐有報應，「但印象中拜倒香的，我還沒看過哪一個是好下場的，大家當故事，聽聽就好」。