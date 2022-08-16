新北市八里區今(16)日有名國小女童在學校上課時，跟老師談話間竟提及奶奶都躲在冰箱不出來，老師察覺有異後立刻通報，蘆洲警方接獲通知後在今晚前往女童家中查看，赫然發現女童奶奶的遺體竟真的在冰箱裡，據了解是因為家中經濟困難而無法下葬，目前警方初步排除他殺可能，但詳細情況還在調查中。

據了解，老師知道後立刻通報教育局及社會局，蘆洲警方隨即在今晚前往女童家中查看，果然在家中冰箱發現女童奶奶蔣姓女子的遺體呈V字型放在冰箱下層，屍身已「木乃伊化」。

警方調查指出，蔣女的遺體完整，沒有外傷跡象，而蔣女的兒子、女童之父66歲男子目前無業，他供稱蔣女在2017年出院後，便將她接回家中照顧，但不久後便離世，享壽87歲，然而因家中經濟困難因此無法下葬，只能放入冰箱直到今日。

目前蔣女遺體已送往板橋殯儀館進行冰存，待明日報驗以釐清死因，蔣男則帶到派出所接受調查，女童暫時由社會局社工照顧，鑑識人員也在現場進行採證，警方將持續釐清詳細案情。